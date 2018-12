Elim geeft winst in topper in extremis uit handen

VOETBAL - Elim heeft de topper tegen SVM met 2-2 gelijk gespeeld. In de 95ste minuut scoorden de gasten de gelijkmaker die, door de invallende duisternis, maar door weinig toeschouwers is gezien.

Ondanks het gelijkspel is Elim wel winterkampioen en heeft na 12 wedstrijden 30 punten. SVM volgt op 4 punten.Beide ploegen zijn dit seizoen nog ongeslagen en de gasten uit Marknesse begonnen veel scherper aan de wedstrijd en via Bart Bakker nam SVM al binnen tien minuten een 0-1 voorsprong. Elim was slordig en leed veel onnodig balverlies.Na twintig minuten spelen kwam de ploeg van trainer Jan Otto Benjamins beter in de wedstrijd en kreeg het een aantal kansen. SVM doelman Christiaan Haagsma moest een paar keer handelend optreden om de gelijkmaker te voorkomen.Bij de 1-1 van Daymen Doldersum ging Haagsma wel in de fout. De doelman ging onder een voorzet door, waarna Doldersum de bal, net binnen het half uur, in een leeg doel kon koppen.Ook in de tweede helft kon het publiek genieten van een boeiende topper. De gasten kwamen weer scherper uit de kleedkamer, maar nam Elim een voorsprong. Mike Doldersum schoot een vrije trap van een meter of twintig snoeihard binnen (2-1).Elim leunde na de voorsprong achterover en was op de counter levensgevaarlijk. SVM moest gedurende de tweede helft meer risico nemen, zodat er voor de thuisclub meer ruimte ontstond.In een spannende slotfase 'scoorden' beide ploegen een rode kaart. Mike Doldersum en Martin Peters kregen na een opstootje een rode kaart. SVM scoorde ook nog een treffer. Diep in blessuretijd scoorden de gasten nog de gelijkmaker, zodat beide ploegen de ongeslagen status wisten te behouden.