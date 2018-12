ACV verliest en zakt naar vierde plaats

Deel dit artikel:













ACV-aanvaller Marco van der Heide (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - ACV heeft de eerste seizoenshelft in de Hoofdklasse B met een nederlaag afgesloten. De Assenaren waren in een directe confrontatie niet opgewassen tegen concurrent Sparta Nijkerk. Het duel in Gelderland eindigde in 2-0.

ACV ging tot drie weken geleden nog aan kop in de Hoofdklasse B, maar door verschillende slippertjes werd die eerste plek uit handen gegeven. Door de nieuwe nederlaag neemt Sparta Nijkerk de derde plaats van de Drentse club over op de ranglijst. ACV staat halverwege het seizoen vierde, in punten gelijk met Urk. De achterstand op Sparta Nijkerk is twee punten.



ACV heeft vier punten minder dan de nieuwe koploper Staphorst. De formatie uit Overijssel won bij Apeldoorn CSV (0-2) en passeerde Excelsior '31 in de rangschikking. Het team uit Rijssen ging onderuit bij Flevo Boys (2-0) en is dus koploper-af.



Openingsgoal

Het eerste doelpunt in Nijkerk viel na ruim tien minuten spelen. Frank Heus benutte de eerste kans namens de thuisploeg. In het vervolg van de eerste helft ontsnapte ACV aan een tweede tegentreffer. Een inzet van Sparta Nijkerk belandde tegen de lat.



"We kregen voor rust niet echt grote kansen", geeft ACV-verdediger Guus de Vries toe. "Door verschillende blessures komen we helaas wat stootkracht tekort. Al is Sparta Nijkerk ook gewoon een goede ploeg. Zij kunnen echt een rol spelen in de titelstrijd."



Verdubbeling

ACV trof vlak na de pauze eveneens het aluminium. Op aangeven van Marco van der Heide schoot Justin Mulder de bal tegen de paal. Na een klein uur verdubbelde Sparta Nijkerk de marge. Uit de omschakeling maakte Donny van der Wal de 2-0.



"In de tweede helft kwamen we beter voor de dag en kregen we twee goede kansen. Helaas zat het ons niet mee met een schot tegen de binnenkant van de paal", zegt De Vries. "Toch staan we er ondanks de nederlaag nog goed voor. Bovendien zijn we door de winst in de eerste periode al zeker van deelname aan de nacompetitie."



Programma

ACV hervat de competitie in het nieuwe jaar op 19 januari met een thuiswedstrijd tegen Apeldoorn CSV. Volgende week komt de equipe van trainer Fred de Boer op eigen veld in actie in tegen het Groningse Groen Geel in de beker.