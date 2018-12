Hekkensluiter Borger met eerste punt naar Albufeira

VOETBAL - Borger is in de vierde klasse E van de hatelijke nul af. Vlak voor de winterstop hielden de groen-witten SVBO op 1-1. Door het gelijkspel kan de formatie van Arne Joling met een punt op zak afreizen naar het Portugese Albufeira, waar de vierdeklasser een trainingskamp heeft belegd.

Met nul punten uit tien duels, en een gat van acht punten op nummer een na laatst MSC, startte Borger op eigen veld vol goede moed tegen SVBO. Na het stoppen van zeven routiniers probeert de club uit Midden-Drenthe het hoofd boven water te houden. Via een eigen goal van de thuisploeg kwamen de gasten uit Emmen na 25 minuten op voorsprong.Negentig tellen later viel de gelijkmaker. Na een afgemeten voorzet van Mylan Beijering vond het hoofd van Rowan Tiktak. Door toedoen van de A-junioren zocht Borger bij 1-1 de kleedkamer op.Na de pauze waren de meeste kansen voor SVBO. Op het randje van buitenspel acterend probeerde Borger het thuispubliek in de kou te trakteren op een zege. Helaas ging de vlag vaker de lucht in dan juichende armen.Door de remise is Borger van de hatelijke nul af. In januari stapt de hekkensluiter van de vierde klasse E op het vliegtuig naar Portugal. De ploeg van Joling vertoeft vijf dagen in Albufeira.