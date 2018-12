Deel dit artikel:













Veenhuizen voelt zich prima in Friese klasse vv Veenhuizen gaat als nummer 2 de winterstop in

VOETBAL - Na de promotie uit de vierde klasse gaat het ook dit seizoen uitstekend met vv Veenhuizen. Na de 3-0 zege van vanmiddag tegen Leovardia klimt het elftal van Raymond Middel naar de 2e plek in de 3e klasse B. Koploper in deze klasse is Kollum dat twee punten meer heeft dan Veenhuizen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Veenhuizen reist voor het tweede seizoen op rij voornamelijk naar Friesland voor de competitie en dat bevalt dus goed. "Absoluut", aldus Middel, die deze week zijn contract bij de Drentse club met een jaar verlengde. "Over het algemeen treffen we voetballende ploegen en komen er ook veel toeschouwers op de duels af."



Bovendien doen de blauwhemden ook dit seizoen dus volop mee in de strijd om de titel en werd er eerder al gewonnen van koploper Kollum (3-0) en vandaag dus ook van nummer 2 Leovardia.



Die zege was zeer terecht. Veenhuizen was feller, scherper en bovendien veel meer met voetballen bezig dan de gasten uit Leeuwarden. Die hadden het vanaf de eerste minuut aan de stok met scheidsrechter Jarno Boers, die uiteindelijk twee spelers van Leovardia met rood (na twee keer geel) van het veld stuurde. Veenhuizen profiteerde van dankbaar van de irritatie bij de gasten en scoorde na 18 minuten de 1-0 via Coen Schmidt. Kort voor rust werd het 2-0 dankzij Sander Ottens en een kwartier na na de pauze besliste Ferdinand Rozema het duel.



Stand

Kollum gaat als koploper de winterstop in met 27 uit 12 duels. Veenhuizen volgt op twee punten en Leovardia heeft nu drie punten achterstand op de koploper. Ook Rijperkerk (met 22 uit 12) en Zwaagwesteinde (21 uit 11) doen volop mee om de bovenste plekken.