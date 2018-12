Djababoe schenkt HZVV overwinning

VOETBAL - Koploper HZVV heeft de tiende overwinning geboekt van dit seizoen in de eerste klasse E. De ploeg van trainer Gert van Duinen greep de volle buit in de uitwedstrijd tegen Zeerobben: 1-2.

Romano Djababoe was op Friese bodem de gevierde man bij HZVV door beide treffers voor zijn rekening te nemen. De aanvaller opende de score al vroeg in de wedstrijd na een goede actie van Luke Millar. Diep in de eerste helft sloeg Djababoe opnieuw toe. Deze keer was het voorbereidende werk van Kelly João.HZVV kreeg na de hervatting meerdere goede kansen op de 0-3, maar een nieuw doelpunt bleef uit. Alex Zomer, Djababoe, Daan Wijma en Jan Hup kregen de bal niet in het net. Zeerobben, de nummer elf van de ranglijst, kwam vlak voor tijd verrassend op 1-2. Patrick Amels knikte de bal binnen. Daar bleef het bij in Harlingen.De voorsprong van HZVV op achtervolger Winsum blijft vijf punten. De nummer twee trok aan het langste eind in een Gronings onderonsje bij vv Groningen: 2-3. HZVV hervat de competitie in 2019 op 19 januari met een thuiswedstrijd tegen d'Olde Veste 54. Volgende week wacht nog een bekerduel bij hoofdklasser Genemuiden.