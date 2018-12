Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Krijgt De Loohoeve in Schoonloo een Michelinster? Marleen en Jeroen Brouwer van restaurant De Loohoeve (foto: De Loohoeve)

Het zijn spannende dagen voor Marleen en Jeroen Brouwer van restaurant De Loohoeve in Schoonloo. Maandag wordt bekendgemaakt of de eetgelegenheid een Michelinster krijgt toegekend.

Brouwer, die onlangs werd verkozen tot Gastvrouw van het Jaar, lijkt het erg mooi om de onderscheiding te krijgen. "Het is een erkenning in het vak en zo kun je je restaurant nog beter op de kaart zetten. Als je aan de Olympische Spelen meedoet ga je ook voor goud."



'Inspecteurs zitten vaak alleen'

In De Loohoeve zijn dit jaar twee keer in een maand inspecteurs op bezoek geweest, zegt Brouwer. "Vaak kun je ze herkennen. Negen op de tien keer zijn ze alleen. Maar heel soms ook gewoon met de hele familie. Dus je weet het niet altijd zeker. Degenen die dit jaar kwamen kende ik."



Hier wordt door collega's onderling over gesproken, geeft ze aan. "We zitten bij restaurantclubs en zitten met die collega's in een appgroep. Dan krijg je wel eens te horen: 'ze zijn er weer'. Dan worden er wel eens foto's van de auto's doorgestuurd en van de kentekens. Soms gaat horecapersoneel checken of er wel Michelinbanden onder zitten haha."



Stress en energie

Nu Kerst eraan komt breken er drukke tijden aan bij De Loohoeve. Dat brengt de nodige stress met zich mee, zegt Brouwer. "Al is dat sowieso wel het geval. Mensen vragen veel van je. Aan elke arm van je wordt getrokken. Maar aan de andere kant krijg je ook weer veel energie van dit vak. Bijvoorbeeld als je hoort dat mensen zeggen dat ze het superfijn vonden bij ons."



Huilende volwassen kerel

Maandag wordt dus bekend of De Loohoeve de prestigieuze ster mag ontvangen. Omdat ze opgenomen is in de lijst van kanshebbers, mag ze bij de uitreiking aanwezig zijn. "Tot nu toe gaan we elk jaar heen. Omdat je dan kan netwerken, maar vooral omdat het prachtig is om te zien hoe een volwassen kerel staat te huilen omdat ie na keihard werken een tweede ster krijgt toegekend. Dat is zo mooi."