Bestuurder schat spoorwegviaduct te laag in; treinverkeer Assen - Groningen ligt plat De bestuurder zit vast onder een spoorwegviaduct (foto: Persbureau Meter) De bestuurder zit vast onder een spoorwegviaduct (foto: Persbureau Meter) De bestuurder zit vast onder een spoorwegviaduct (foto: Persbureau Meter)

Het treinverkeer tussen Assen en Groningen ligt plat. Een kleine vrachtwagen heeft zich klemgereden onder een spoorwegviaduct in de Peeloerweg, tussen Assen en Loon.

De bestuurder schatte de hoogte verkeerd in, waarna hij vast kwam te zitten onder het spoor. Er raakte niemand gewond. Wel is de vrachtwagen behoorlijk beschadigd.



Door het ongeval is ook de Peeloerweg gestremd.