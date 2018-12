Treinverkeer Assen - Groningen rijdt weer na klemgereden vrachtwagen [update]

De bestuurder schatte de hoogte verkeerd in (foto: Van Oost Media)

De treinen tussen Assen en Groningen rijden weer. Eerder vanavond reed een vrachtwagen zich klem onder een spoorwegviaduct in de Peeloërweg, tussen Assen en Loon.

De bestuurder, die met het gehuurde busje aan het verhuizen was, schatte de hoogte verkeerd in, waarna hij vast kwam te zitten onder het spoor. Er raakte niemand gewond. Wel raakte de vrachtwagen behoorlijk beschadigd. De Peeloërweg is ook weer begaanbaar.