Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Uitslagen en standen zaterdagvoetbal Uitslagen van het zaterdagvoetbal (foto: RTV Drenthe)

Als enige Drentse club gaat Elim ongeslagen de winterstop in. Vandaag speelde de ploeg van trainer Jan Otto Benjamins met 2-2 gelijk tegen concurrent SVM Marknesse in de 3e klasse D. Vanaf volgende week verdedigt Elim de titel in het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.





Veenhuizen blijft goed meedraaien in de top van de 3e klasse B. Door een 3-0 overwinning op directe concurrent Leovardia staat het nu tweede.



Borger is eindelijk van de hatelijk nul af. In de 4e klasse E speelde de ploeg gelijk tegen SVBO.



Hieronder alle uitslagen en standen van het zaterdagvoetbal:

ACV liet vandaag een kans liggen om dichterbij de koppositie in de Hoofdklasse B te komen. De ploeg uit Assen verloor uit bij Sparta Nijkerk met 2-0, terwijl ook koploper Excelsior '31 verloor. Nieuwe koploper is daardoor Staphorst. ACV gaat als vierde de winterstop in.Veenhuizen blijft goed meedraaien in de top van de 3e klasse B. Door een 3-0 overwinning op directe concurrent Leovardia staat het nu tweede.Borger is eindelijk van de hatelijk nul af. In de 4e klasse E speelde de ploeg gelijk tegen SVBO.Hieronder alle uitslagen en standen van het zaterdagvoetbal: