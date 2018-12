Noordscheschut ziet kansenfestival eindigen in verliespartij

VOETBAL - Noordscheschut heeft na het 4-1 verlies bij HZVV van vorige week opnieuw een nederlaag geslikt. Op eigen veld was Gorecht te sterk: 1-3. Maar kansen op een goed resultaat waren er vanmiddag genoeg voor de blauw-witten.

"We speelden een gelijkwaardige eerste helft, maar kwamen na 27 minuten toch op achterstand. We kregen vierhonderd procent kansen op de 1-1, maar die bleef uit", stelt trainer Marc van Meel. Met een 0-1 tussenstand gingen beide ploegen aan de thee. "Ook in en na de rust hadden we vol geloof op goed resultaat."Ondanks de vele kansen van Noordscheschut kwam Gorecht in de 60e minuut op 0-2. "Sven Hazewinkel zag dat onze keeper te ver uit zijn doel stond en schoot de bal binnen. Een wereldgoal", vindt Van Meel. Tien minuten voor tijd zag Noordscheschut eindelijk één van de vele kansen het net invliegen. Jos Kroezen zette de treffer op zijn naam.De doelman van de bezoekers verdiende volgens Van Meel een standbeeld. "Wij kregen wel veertien kansen op de 2-2. Maar die keeper heeft ons echt van een punt afgehouden." Eén minuut voor tijd werd het duel beslist door de 1-3 van Gorecht.De Schutters sluiten de eerste seizoenshelft af als negende op de ranglijst van 1E. De veldcompetitie gaat nu het winterstop is, even op een lager pitje bij Van Meel. Het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi staat vanaf volgende week voor de deur.Voor trainer Van Meel is het de eerste editie, maar hij is al aardig voorbereid op het toernooi door zijn omgeving. "Ik heb er heel veel zin in. Het is mijn eerste keer als trainer dat ik meedoe, maar ik heb al veel goede verhalen gehoord over het toernooi. Het leeft echt bij ons. Ik kijk er naar uit."