Verrassende zege laat Red Giants omhoog kijken Volle buit voor Red Giants (archieffoto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

BASKETBAL - De basketballers van Red Giants hebben een fraai resultaat geboekt in de promotiedivisie. De wedstrijd op bezoek bij nummer drie Dreamfields Dolphins werd met 70-75 gewonnen.

Door de knappe zege in het Gelderse Bemmel komt Red Giants na twaalf duels op tien punten. De ploeg uit Meppel stijgt van de tiende naar de achtste positie. "Het is een verrassende overwinning. Zeker gezien onze laatste wedstrijden, waarin we regelmatig onderuit gingen", geeft coach Patrick Koning toe.



Vertrouwen

"Mede door blessures beschikte ik bovendien slechts over zeven spelers. Maar mijn team speelde desondanks vanaf de eerste minuut met veel vertrouwen", vervolgt Koning. "Het was een spannende wedstrijd en de verschillen bleven beperkt. Uiteindelijk is het heel mooi dat wij de winst naar ons toe hebben weten te trekken."



Final Four

Voor de Drentse formatie is plaatsing voor de Final Four zeker nog mogelijk. Aan het einde van het seizoen spelen vier clubs voor een plaats om promotie. "Dat we kans maken is best wel bijzonder, aangezien we al vaak hebben verloren. Het voelde dan ook als een verloren seizoen, maar we blijven mede door deze overwinning toch in de race", weet Koning.



Red Giants komt na de jaarwisseling weer in actie in de promotiedivisie. Op 5 januari wacht een uitwedstrijd tegen Harlemlakers.