Automobilist rijdt voetganger aan in Nieuw-Weerdinge De voetganger is gewond afgevoerd (foto: Persbureau Meter)

In Nieuw-Weerdinge is vanavond een voetganger door een automobilist aangereden. Dit gebeurde aan het Weerdingerkanaal noordzijde.

De voetganger is in een nabijgelegen café door ambulancepersoneel behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder kwam er zonder verwondingen vanaf.



Het is niet bekend hoe het ongeluk ontstaan is.