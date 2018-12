Puzzelfanaten strijden in Ruinen voor deelname op NK

De voorrondes voor het NK Legpuzzelen in Ruinen (foto: Persbureau Meter)

De eerste puzzelstukjes zijn gelegd. 140 puzzelfanaten hebben zich vanavond verzameld in dorpshuis 't Neie Punt in Ruinen. Daar worden de voorrondes voor het NK Legpuzzelen gehouden.

De 140 deelnemers zijn verdeeld over 35 teams, die alle met het zweet op het voorhoofd de puzzels zo snel mogelijk proberen compleet te maken.De beste vijf van iedere voorronde plaatsen zich voor de landelijke finale, die eind maart in Roelofarendsveen is.