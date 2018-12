Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onnodig verliezend Olhaco blijft in onderste regionen Olhaco trekt aan het kortste eind (foto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

VOLLEYBAL - Olhaco stond voorafgaand aan de wedstrijd tegen EVV op plek de een-na-laatste plaats in de eerste divisie A. De ploeg, die vorig jaar nog actief was in de Topdivisie, kreeg te kampen met het vertrek van veel ervaren spelers. Daardoor is de selectie dit seizoen erg krap, en de nieuwe aanwas is afkomstig uit de hoofdklasse.

Geschreven door Florian van Velthoven

Na een lastig begin in de competitie, leek de ploeg van trainer Dennis Luider uit het dal te kruipen door overwinningen op VC Sneek en Set Up '65, maar vorige week werd er al verloren tegen directe concurrent Hovoc met 3-1.



Eerste set: 21-25

Nadat beide ploegen in het begin aan elkaar gewaagd waren, nam EVV daarna snel afstand van Olhaco. De ploeg van trainer Dennis Luider kwam passend en aanvallend niet voor in het spel. Ook in de eigen communicatie ging er een hoop mis. Daardoor namen de gasten uit Elburg een 16-23 voorsprong. Olhaco begon daarna eindelijk goed te volleyballen, maar het was al te laat voor een goed resultaat: 21-25.



Tweede set: 25-15

Het leek alsof beide ploegen in de tweede set van shirt hadden geruild. Ineens liep het als een tierelier bij de ploeg uit Hoogeveen, terwijl EVV het niveau van de eerste set niet meer kon evenaren. Via onder meer een paar harde smashes van diagonaal Sander Kemperman won Olhaco eenvoudig met 25-15.



Derde set: 19-25

De derde set leek een absolute nek-aan-nek race te worden. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar in het eindspel leek de concentratie weg te ebben. Er werden daardoor onnodige punten weggegeven waardoor EVV gemakkelijk de set won met 19-25.



Vierde set: 21-25

Weer had de ploeg van trainer Dennis Luider het idee dat er iets te halen viel. Olhaco speelde weer niet onaardig, al had EVV het verdedigend weer goed voor elkaar. Olhaco sloeg bij 18-15 een mooie slag, maar die voorsprong verdween als sneeuw voor de zon. Weer verdween het vertrouwen bij de ploeg uit Hoogeveen en verloor ook de vierde set onnodig met 21-25.



'We houden ons niet aan de afspraken'

Na afloop was trainer Dennis Luider erg teleurgesteld in het 3-1 verlies. “We houden ons gewoon niet aan de afspraken. Ik ben erg ontgoocheld. Het spel in de tweede set liet zien dat er vanavond iets te halen viel, maar als het er echt om ging, gaven wij niet thuis in deze wedstrijd. We doen rare dingen, die wij anders nooit doen.”



Door het verlies blijft Olhaco op de elfde plek steken in de eerste divisie A. Pas na de winterstop komt de ploeg uit Hoogeveen weer in actie. Dan wacht een uitwedstrijd tegen Orion 2.