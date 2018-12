Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Mannen Sudosa-Desto verliezen weer, vrouwen blijven aan kop Wisselende resultaten bij Sudosa-Desto (archieffoto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOLLEYBAL - De volleyballers van Sudosa-Desto hebben de tweede opeenvolgende 3-0 nederlaag geslikt in de Topdivisie. De Assenaren gingen kansloos onderuit bij ZVH in Zevenhuizen.

Sudosa-Desto verloor de eerste twee sets met duidelijke cijfers. Het werd in beide gevallen 25-14 voor de thuisploeg. In het derde bedrijf beet Sudosa-Desto meer van zich af, maar het was niet genoeg om aan de goede kant van de score te blijven. ZVH trok de winst met 25-21 naar zich toe.



Door het nieuwe verlies blijft Sudosa-Desto de hekkensluiter in de Topdivisie. De Drentse equipe won dit seizoen slechts één keer. Vorige week had Sudosa-Desto met 3-0 verloren op bezoek bij Reflex.



Eerste plaats

De vrouwen van Sudosa-Desto blijven de ranglijst in de Eerste Divisie A aanvoeren. Het bezoek aan VCV werd met klinkende cijfers gewonnen: 0-4 (22-25, 23-25, 15-25, 20-25). Sudosa-Desto was een week eerder dankzij de winst in de Drentse derby tegen Tjoba uit Klazienaveen naar de eerste plaats gestegen.