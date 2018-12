Deel dit artikel:













Vijfde nederlaag op rij voor DOS'46 DOS'46 gaat weer onderuit (foto: RTV Drenthe)

KORFBAL - DOS'46 heeft niet weten te breken met de reeks nederlagen in de Korfbal League. De ploeg uit Nijeveen bleef met lege handen achter in de uitwedstrijd tegen KZ: 25-22. Voor DOS'46 is het al het vijfde verlies op rij.

Het team van trainer Pascal Zegwaard begon het seizoen uitstekend met een overwinning in de derby tegen LDODK. In het loodzware vervolg van het seizoen liet DOS regelmatig prima korfbal zien, maar een nieuwe zege bleef uit.



Geen ommekeer

Ook in het duel met KZ greep de Drentse club naast de punten. DOS kwam in Koog aan de Zaan op achterstand en wist daarna geen moment de leiding over te nemen. Na een 11-10 ruststand bleven de verschillen ook in de tweede helft beperkt, maar een ommekeer zat er dus niet in. Met zeven scores was aanvoerder Jelmer Jonker de meest trefzekere speler van de gasten.



Onderste clubs

DOS staat in de Korfbal League op de zevende plaats. De achterstand op KZ, de nummer zes van de ranglijst, is door de nederlaag opgelopen tot vijf punten. De onderste drie clubs van het klassement (DVO, DeetosSnel en KCC) verzamelden evenals DOS slechts twee punten dit seizoen. Over een week wacht de laatste speelronde van 2018. DOS neemt het dan thuis op tegen DVO.