Vechtend Hurry-Up maakt gelijk in slotseconde

HANDBAL - Hurry-Up heeft een punt uit het vuur gesleept tegen Callant Tongeren. In de slotseconde tekende Tiago Azenha voor eigen publiek voor de 27-27.

Zestig minuten lang hielden beide teams in de BENE-League elkaar stevig in bedwang. Na 11-8, waarbij René Jaspers drie strafworpen verzilverde, maakten de gasten uit België vlak voor het rustsignaal gelijk (15-15).Na de pauze vond Hurry-Up tien minuten lang het net niet (15-17). In een bikkelhard vervolg waren Tommie Falke en Dragan Vrgoc met meerdere doelpunten nuttig. Onder de Zwartemeerse lat bewees doelman René de Knegt zijn waarde.In de tumultueuze slotfase keek Hurry-up constant tegen een achterstand aan. Met een loopovertreding verloor Sven Suton een minuut voor tijd de bal. Even later raakte Callant Tongeren de lat, waardoor de oranjehemden nog één kans op de gelijkmaker kregen. In de slotseconden zorgde Portugees Azenha voor een geluidsexplosie en de terechte puntendeling.Met het punt schiet de formatie van Tim Remer en Manuel Kremer niet veel op. Hurry-Up blijft negende in de BENE-League en daarmee is een plaats bij de eerste vier Nederlandse clubs in de grensoverschrijdende competitie ver weg. Het gat met Volendam is gegroeid naar zeven punten.