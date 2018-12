Deel dit artikel:













E&O houdt ongeslagen Hellas van winterkampioenschap Uitzinnig E&O viert de stunt in Den Haag (foto: E&O)

HANDBAL - De mannen van E&O hebben gestunt tegen Hellas. In Den Haag werd de ongeslagen thuisploeg voor het eerst deze competitie geklopt: 35-38. Door de Emmense overwinning is Hellas geen winterkampioen.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Bij rust keek E&O nog tegen een achterstand aan (21-17). "Na een achterstand van zes goals kwamen we terug tot één", doet hoofdtrainer Freek Gielen zijn verhaal. "Voor het eerst dit seizoen kon ik Jeffrey Kiers inbrengen. Met zijn gedrevenheid en vier doelpunten zorgde hij een beetje voor geloof bij de ploeg."



Daan Molenbroek

"In de omschakeling hebben we Hellas pijn kunnen doen", is Gielen opgewekt. Zo was nieuweling Dennis Vesters in de slotfase goed voor drie belangrijke goals. "We hebben laten zien waartoe we in staat zijn. De dekking staat steeds beter en van daaruit maken we, met Daan Molenbroek als aanjager, veel treffers."



In de heenronde in de eredivisie boog E&O nog met ruime cijfers voor Hellas (20-27). Gielen: "Individueel hebben we de laatste maanden veel stappen gemaakt. Vanavond laten we zien dat we potentie hebben. We hebben een jonge ploeg en daardoor is het lastig dit wekelijks te laten zien. Maar dat moet wel het doel zijn. Het liefst eindigen we hoog in het linkerrijtje."



Thuisduels

Tot de stunt van de Emmenaren had de opponent uit Den Haag nog niet verloren. Door de zege van E&O verspeelt Hellas het winterkampioenschap aan belager Houten. "Hopelijk kunnen we dit in Emmen eens laten zien", wil Gielen kwijt. Tijdens de laatste thuisduels speelden de groen-witten voor slechts iets meer dan honderd toeschouwers. "Deze ploeg is het waard."



Met tien goals blonk Molenbroek opnieuw uit. Ook vorige week in het thuisduel met Aalsmeer 2 werkte de opbouwer uit Overijssel zich in de dubbele cijfers. Rick Wielage prikte in Zuid-Holland acht keer raak.



Dames

De dames van E&O bogen in Heemskerk met 30-22 voor DSS. Door de nederlaag blijft de jonge formatie van Henk Smeege steken op vier winstpartijen uit veertien wedstrijden.