Liveblog: FC Emmen wint dankzij treffers Pedersen

FC Groningen en FC Emmen ontmoeten elkaar vanmiddag voor het eerst op het hoogste niveau. De eerste 'Hondsrugderby' in de eredivisie wordt gespeeld in het Hitachi Stadion,

Het duel gaat tussen de nummers 15 en 16 van de eredivisie, Beide teams hebben 14 punten, maar het doelsaldo van de Groningers is beter.Volg de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Emmen hieronder live via ons liveblog, of mis geen seconde via ons liveverslag op Radio Drenthe