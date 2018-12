In Beeld: De eerste sneeuw van deze winter

Wie vanochtend het gordijn opendoet, ziet een witte wereld. Delen van Drenthe zijn bedekt met een laag sneeuw.

Sneeuwpoppenbouwers en andere liefhebbers van winterpret moeten zich vanochtend uitleven, want de sneeuw blijft niet lang liggen. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 2 graden, waardoor de sneeuw weer verdwijnt.De sneeuw heeft ook minder leuke kanten, vooral voor weggebruikers. Er is volop gestrooid, maar omdat het zout nog niet op alle plekken goed is ingereden, kan het op sommige plekken glad zijn. Weerinstituut KNMI waarschuwt tot 13.00 uur voor gladheid.Op nieuwe sneeuw zullen we waarschijnlijk voorlopig even moeten wachten, want voor de komende week wordt er geen sneeuwval voorspeld.Heeft u zelf mooie winterplaatjes geschoten? Mail ze dan naar redactie@rtvdrenthe.nl of stuur ze via WhatsApp naar 06-51568886. Dan plaatsen wij uw foto's wellicht bij dit bericht.