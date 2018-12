Scott Witkamp is de nieuwe nachtburgemeester van Assen

Assen heeft een nieuwe nachtburgemeester. Scott Witkamp werd gisteravond gekozen tot opvolger van Zed Zeedy, die het ambt de afgelopen twee jaar bekleedde.

Tien kandidaten hadden zich aangemeld voor de verkiezing en daarvan bleven er drie over: Witkamp, Maarten Hermanns en oud-raadslid Noes Solisa. Tijdens de finale in grandcafé 't Wapen in Assen bleek dat de 33-jarige Witkamp de meeste stemmen had gekregen.Witkamp kreeg het ambtsketen omgehangen van collega Marco Out.Als nachtburgemeester wil Witkamp "samen met ondernemers de identiteit van het nachtleven herontdekken". Hij wil door middel van debatten de behoeften van ondernemers achterhalen en daarmee nieuwe initiatieven ontwikkelen."Ik denk dat de focus moet liggen op het aantrekkelijker maken van het nachtleven", zegt Witkamp. "Voor sommige doelgroepen is er weinig te beleven in Assen, omdat er veel horecazaken zijn weggevallen."