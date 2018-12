Conflict met projectontwikkelaar dreigt over Zuiderschool

De gemeente Meppel riskeert een schadeclaim met projectontwikkelaar Schavast Schagen Groep als de Zuiderschool toch een monument moet worden. De gemeente verkocht de school aan Schavast, wetende dat de projectontwikkelaar het gebouw zou gaan slopen voor de bouw van woningen. Maar als de school een monumentale status krijgt kan dat niet doorgaan.

Dus dreigt een conflict tussen ontwikkelaar en gemeente. “Dat is dan maar zo”, reageert verantwoordelijk wethouder Jaap van der Haar.Het heel oude scholencomplex aan het Zuideinde en de Princes Marijkestraat is door de gemeente juist verkocht aan Schavast, omdat de projectontwikkelaar een deel van de oude gebouwen zou behouden en herontwikkelen. De monumentale gymzaal en hoofdgebouw van de Rijks HBS blijven, de aanbouw van de HBS en de monument-loze Zuiderschool maken plaats voor woningen. Volgens ingewijden koos het vorige college van B en W juist inhoudelijk voor Schavast vanwege dit plan en terwijl de projectontwikkelaar het niet het hoogste bod had gedaan op het complex.B en W gaan nu gaat toch onderzoeken of de Zuiderschool een monument moet worden. Dat heeft meer dan een jaar geduurd. Tot grote ergernis van de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie en het Cuypersgenootschap . ChristenUnie-gemeenteraadslid Gert Stam is, net als het genootschap, blij dat de gemeente eindelijk actie onderneemt.Beide hadden aan de bel getrokken omdat zowel de provincie als de gemeente al een jaar lang geen antwoord gaven op de vraag of de school een monument moet worden of niet. Uiteindelijk stelde het Cuypersgenootschap de gemeente en de provincie in gebreke. Dat leidt nu ineens tot actie. Het gebouw hoeft in ieder geval geen provinciaal monument te worden zo besloot de provincie onlangs. Meppel kijkt nu of het een gemeentelijke monument is. De ChristenUnie en het Cuypersgenootschap vinden dit een goede eerste stap.“De gemeente heeft gewacht met actie ondernemen totdat de provincie er uit was. Dit omdat een eventuele provinciale monumentenstatus zwaarder weegt dan een gemeentelijke. Achteraf gezien hadden we toen het zo lang duurde ook als gemeente al kunnen gaan kijken of het wel of niet een gemeentelijk monument is”, zegt wethouder Van der Haar. Hij ontkent dat beide overheden bewust op elkaar hebben lopen wachten om de zaak maar te vertragen.Met de gemeentelijke procedure is meteen zogeheten ‘voorbescherming’ van kracht: zo lang de monumentenprocedure loopt mag de Zuiderschool niet plat. Maar als blijkt dat de Zuiderschool een monument moet worden heeft de gemeente een probleem met de projectontwikkelaar. Die heeft de sloopmelding al ingediend. Architect Rob Moritz van 19 Het Atelier heeft in opdracht van projectontwikkelaar Schavast uitputtend heeft gekeken of de Zuiderschool kan worden hergebruikt."Het antwoord is 'nee'. De gesloten massale bakstenen voorgevel met zeer kleine ramen maakt het pand ongeschikt om er appartementen of woningen in te bouwen. Dan zouden de woningen geen zicht op de straatkant hebben. De achterzijde is een L-vorm. Daardoor is het ook lastig in te passen als woonbestemming in het totale plan", laat Moritz weten.Een afspraak om dit voor de camera van RTV Drenthe uit te leggen wordt op het allerlaatste moment door de projectontwikkelaar geblokkeerd. Schavast Schagen Groep wil zelf ook niet reageren op de vraag wat ze gaat doen als de Zuiderschool wel een monument gaat worden en onbruikbaar is als nieuwbouwlocatie.Zowel Het Oversticht als de lokale monumentendeskundige onderzoeken nu onafhankelijk of de Zuiderschool monument waardig is. Op de vraag of het college van B en W nog 'nee' kan zeggen als beide organisaties een positief advies uitbrengen wil wethouder Van der Haar niet vooruitlopen. De Zuiderschool is eind jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd in de strakke stijl van de Amsterdamse school. De architect was Meppeler’ Dirk Monsema.