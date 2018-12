Nuis neemt revanche met goud op 1.000 meter

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft bij de vierde wereldbeker schaatsen in Heerenveen zijn tweede seizoenszege behaald op de 1.000 meter. Daarmee nam Nuis revanche op z'n matige 1.500 meter van gisteren waarop hij vijfde werd.

"Ik heb mezelf een schop onder m'n kont gegeven en dat is goed gelukt", zegt Nuis na afloop.De olympisch en wereldkampioen op deze afstand reed een winnende tijd van 1.07,80. Daarmee bleef hij net boven zijn eigen baanrecord, dat sinds vorig jaar op 1.07,64 staat.De Rus Pavel Koelizjnikov, die dit seizoen al twee keer zegevierde op de 1000 meter, moest genoegen nemen met zilver (1.07,93). Diens landgenoot Denis Joeskov pakte brons (1.07,95).Thomas Krol eindigde als vijfde in 1.08,40. Hij verraste gisteren met goud op de 1.500 meter. Dat was zijn eerste wereldbekerzege ooit. Nuis, ook olympisch en wereldkampioen op de schaatsmijl, stelde toen teleur met de vijfde tijd. Hij wilde op de 1.000 meter revanche nemen op zichzelf en slaagde daar glansrijk in.