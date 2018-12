Deel dit artikel:













Brons handbaldames op EK Merel Freriks scoorde zeven EK-goals (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De nationale handbaldames hebben brons gewonnen op het EK in Frankrijk. In de troostfinale was Nederland met 20-23 te sterk voor Roemenië. Emmenaar Merel Freriks bleef in Parijs zestig minuten lang op de bank.

Bij rust leek Oranje een makkelijke tweede helft tegemoet te gaan (8-15). Door een sterke inhaalactie van de opponent werd het bij 18-21 nog even spannend. Topschutter Estavana Polman, die in de strijd om het brons zeven keer scoorde, zorgde voor een beetje lucht.



Zeven keer

Emmenaar Merel Freriks bleef de hele wedstrijd op de bank. De oud-speler van E&O maakte in Frankrijk haar debuut in de EK-selectie. Op het eindtoernooi scoorde Freriks, die in drie duels binnen de lijnen kwam, zeven keer. Ze miste geen schotpoging.



WK

Ook een jaar geleden pakten de handbaldames brons. Op het WK in Duitsland werd Zweden in de troostfinale verslagen.