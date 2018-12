Deel dit artikel:













Pedersen schiet FC Emmen naar sensationele zege in Groningen FC Emmen is uitzinnig van vreugde na de 2e goal van Nicklas Pedersen (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Drie minuten voor tijd leek FC Groningen door een treffer van Mimoun Mahi de overwinning te pakken, maar door twee goals van Nicklas Pedersen stapte FC Emmen als glorieuze winnaar van het veld.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door de 2-1 zege klimt FC Emmen naar de twaalfde plek in de eredivisie, met 17 punten uit 16 duels.



Beste kansen voor Groningen

Groningen begon sterker aan de wedstrijd en kreeg de beste kansen. De Groningers stuitten echter op Kjell Scherpen die bij een schot van Mahi goed in de weg lag en een vrije bal van Handwerker uit de kruising ranselde. In het tweede deel van de eerste helft kwam Emmen beter in de wedstrijd. Kansen kwamen er ook, in de omschakeling vooral, voor Cavlan, Bijl en Bannink. Maar de inzetten waren te hoog en één keer pareerde Sergio Padt.



In de tweede helft was het lange tijd vlak. FC Emmen voetbalde makkelijker, maar kreeg geen echte kansen en FC Groningen had geen idee in het aanvalsspel. De formatie van trainer Danny Buijs gokte, niet voor het eerst dit seizoen, op de indivdiduele kwaliteiten van Mahi en Doan. Maar vooral Doan zat totaal niet in de wedstrijd.



Mahi

De wedstrijd leek af te stevenen op 0-0, maar drie minuten voor tijd leek Groningen toch nog de volle buit te pakken. Invaller Ahmad Mendes Moreira kreeg veel te veel ruimte om de voorzet te geven op Mahi, die ongehinderd raak kon koppen.



Pedersen held van de dag

FC Emmen leek verslagen, al duurde dat gevoel maar 30 seconden. Vanaf de aftrap was het namelijk raak aan de andere kant. Een lange bal belandt, na zwak verdedigen van FC Groningen, voor de voeten van invaller Nicklas Pedersen. De oud-FC Groningen spits, die nog niet scoorde dit seizoen, deed dat nu wel: 1-1.



Extase

In de derde van vier minuten blessuretijd werd het feest compleet voor Emmen toen een vrije bal van Caner Cavlan perfect werd teruggelegd door Siekman op Pedersen. De Deen kon de bal simpel tegen de touwen koppen en zorgde daarmee voor extase bij de spelers, technische staf en meer dan 700 meegereisde supporters.



Volgende week sluit Emmen het jaar 2018 af met de thuiswedstrijd tegen Willem II.