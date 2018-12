Vijf teams stomen door naar NK Legpuzzelen

Na een avond de hersens flink te hebben laten kraken, is de voorronde voor het NK Legpuzzelen in Ruinen tot een einde gekomen. Vijf teams gaan door naar de landelijke finale.

140 fervent puzzelaars bogen zich in teams van 4 over de puzzel die ze moesten leggen. Duidelijk werd dat de deelnemers verschillende tactieken gebruikten. Het ene team begint als met de rand, waar de andere puzzelaars zich op een bepaalde kleur storten.Team 'Uitgepuzzeld' was de snelste in dorpshuis 't Neie Punt. In 1.11.58 wist het een puzzel van duizend stukjes in elkaar te zetten. De finale wordt op 7 april gehouden in Roelofarendsveen.