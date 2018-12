Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zuidwolde in ijskoud duel langs Rolder Boys Gure omstandigheden in Zuidwolde (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - Het laaggeklasseerde Zuidwolde heeft in de tweede klasse L een welkome zege geboekt. Op eigen veld eindigde het Drents onderonsje met Rolder Boys in 2-1.

Geschreven door Ger Hensen

Het treffen in Zuidwolde was een van de weinige wedstrijden deze middag. Op veel Drentse velden werd de bal vanwege de winterse omstandigheden niet in beweging gebracht. Dankzij de noeste arbeid van verschillende sneeuwruimers kon in Zuidwolde wel worden afgetrapt.



Steven Berghuis

In de vrieskou werden de aanwezige toeschouwers niet warm van het voetbal. Beide ploegen speelden ondermaats en kwamen in de eerste helft niet tot scoren. Rolder Boys had het meeste balbezit, maar deed daar veel te weinig mee. Tien minuten na de pauze brak Zuidwolde alsnog de ban. Bas Hempen scoorde na een slippertje in de achterhoede van Rolder Boys.



De gasten leken de nederlaag in de slotfase te voorkomen. Jasper Kroon knikte in de 82ste minuut de 1-1 binnen. In de toegevoegde tijd greep Zuidwolde echter alsnog de volle buit. Steven Berghuis kroonde zich tot matchwinner.



Voorlaatste

Zuidwolde blijft ondanks de overwinning voorlaatste, maar de verschillen onderin zijn klein. De achterstand op Dedemsvaart, dat vier plekken hoger staat, is slechts drie punten. Rolder Boys is de nummer vijf van de ranglijst.