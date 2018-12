Onze Club: Elim blijft ongeslagen en Borger van hatelijke nul

VOETBAL - Dit weekend stond de laatste reguliere speelronde in het amateurvoetbal op het programma. Dat programma werd vanwege de sneeuwval overigens bij lange niet volledig afgewerkt. Toch zijn er vier samenvattingen te zien in Onze Club.

In de 3e klasse D was de camera bij de topper tussen SC Elim en SVM Marknesse, de nummers 1 en 2 in deze klasse. Elim is de enige Drentse club die nog zonder nederlaag is en dat bleven ze.In de 3e klasse B gaat het uitstekend met vv Veenhuizen. De ploeg van trainer Raymond Middel is na de promotie van vorig jaar opnieuw goed bezig, getuige de derde plek. Gistermiddag kwam de nummer 2 in deze klasse op bezoek en dat is het Friese Leovardia.De enige Drentse club die nog zonder punten is is Borger. De zaterdagvierderklasser had voor de jaarwisseling nog één kans om van die hatelijke nul te komen. En dat lukte, op eigen veld tegen SVBO.Vandaag gingen er maar handjevol wedstrijden door in het noordelijke amateurvoetbal. Één van die duels was Zuidwolde - Rolder Boys in de 2e klasse L. Een belangrijk duel voor met name Zuidwolde, dat vecht tegen degradatie.