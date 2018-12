Deel dit artikel:













Matchwinner Pedersen: Hier heb ik van gedroomd De grote man in Groningen: Nicklas Pedersen

VOETBAL - Hij was hot. Natuurlijk was hij hot. Met twee goals binnen vijf minuten bezorgde Nicklas Pedersen FC Emmen de volle buit tegen FC Groningen. Uitgerekend tegen FC Groningen, de club die hij in 2012 via de achterdeur verliet.

Lees ook: Pedersen schiet FC Emmen naar sensationele zege in Groningen



Pedersen dirigeerde direct na de goal van Mahi verdediger Nick Bakker naar voren. "Ik zei tegen hem dat hij de lange ballen moest verlengen en dat deed ie bij de eerste de beste perfect."



Voor zijn tweede treffer was Pedersen veel dank verschuldigd aan Tim Siekman, die de vrije bal van Caner Cavlan uitstekend met het hoofd op Pedersen speelde. "Veel spelers zouden die bal op de goal hebben gekopt, maar Tim deed dat niet en daar heb ik inmiddels al heel vaak voor bedankt."



De supporters en ook de medespelers hoeven na vandaag dus niet meer te twijfelen, Pedersen kan dus scoren. "Ik wist dat ook wel. In de eerste zeven duels heb ik ook niet echt veel kansen gehad en daarna raakte ik geblesseerd aan mijn enkel. Ik hoop dat ik nu de ban heb gebroken en dit vaker kan doen voor de club."



Met zijn enkel ging het de afgelopen week goed. "We hebben natuurlijk op gewoon gras getraind. Nu is het afwachten hoe het de komende week op het kunstgras gaat."



