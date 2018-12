Dick Lukkien na zege bij oude club: Ik ben en blijf een bescheiden man

VOETBAL - Nee, hij wilde geen joker inzetten waardoor hij niet met de bus terug naar Emmen hoefde en hij liet zich ook niet aanpraten dat hij in anderhalf uur tijd een paar centimeter gegroeid was. Ja, blij was hij wel. Euforisch zelfs.

Ondanks de sentimenten die er wel degelijk zijn ging het hier vandaag natuurlijk gewoon om de punten. Dick Lukkien, trainer FC Emmen na de winst bij zijn oude club

FC Emmen-trainer Dick Lukkien beleefde een heerlijke terugkeer bij de club waar hij zes seizoenen lang werkzaam was, als jeugd- en assisent-trainer. "Ik weet niet wat ik precies heb gedaan na de 1-2. Voor mijn gevoel heb ik een kilometer langs de lijn gerend, maar zeker ben ik daar niet van."Lukkien had gedurende de tweede helft wel vrede met een gelijkspel. "We hadden controle na rust, waren ook beter, maar creëerden geen grote kansen behalve de poging van Alexander Bannink die werd geblokt. Ik had wel kunnen leven met 0-0, maar uiteindelijk wordt het 1-2. Heerlijk.""Natuurlijk was dit een duel met sentimenten. Voor mij en voor een aantal spelers die hier lange tijd speelden. Toch gaat het uiteindelijk om de drie punten. Nu die binnen zijn kunnen we ontspannen toewerken naar volgende week. Als we ook volgende week tegen Willem II nog eens punten kunnen pakken zitten we helemaal met een lekker gevoel onder de kerstboom", besluit Lukkien.