Dost neemt Sporting bij de hand: teller op 10

Bas Dost was weer belangrijk voor Sporting Portugal (foto:EPA/MARIO CRUZ)

VOETBAL - Bas Dost en zijn club Sporting Portugal begonnen slecht aan het competitieduel tegen Nacional, maar bogen een 2-0 achterstand om in een 5-2 zege. Daardoor blijft de club uit Lissabon volop meedoen in de titelrace.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Met 31 punten uit 13 duels bezet Sporting, de ploeg waar oud FC Emmen-trainer Marcel Keizer inmiddels als zes duels op rij heeft gewonnen, de 2e plaats. FC Porto is koploper met 33 uit 13.



Bas Dost speelde een belangrijke rol bij Sporting. De aanvaller benutte in de 35e minuut een strafschop (1-2) en op aangeven van Dost maakte Bruno Fernandes in de 70e minuut gelijk. Jérémy Mathieu zorgde vanuit een vrije trap in de 75e minuut voor de 3-2. Sporting scoorde tegen het einde van de wedstrijd nog twee keer, via Dost (weer een strafschop) en Fernandes.



69 duels, 71 goals

Voor Dost betekende het zijn 10e treffer van het seizoen. Met dat aantal is hij, samen met Diego Sousa van Braga), topscorer van de Primeira Liga. In 69 competitieduels voor Sporting maakte Dost er 71.