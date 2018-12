Nachtburgemeester wil Assen digitaal vastleggen

De nieuwe nachtburgemeester van Assen, Scott Witkamp, wil een digitaal platform om ondernemers beter met elkaar en met de gemeente te kunnen laten samenwerken. Lokale talenten moeten daarop ook de ruimte krijgen zich te presenteren.

Op het platform moeten ondernemers bijvoorbeeld toekomstige evenementen die ze gaan organiseren kunnen plaatsen. Zo kunnen andere ondernemers zien wat er op de planning staat, zodat niet alles op dezelfde dagen plaatsvindt.Ook is het de bedoeling dat er een overzicht komt van mensen in Assen wiens talenten te gebruiken zijn bij het organiseren van evenementen. "Men kan dan gemakkelijk online zien wat voor mensen we hebben in Assen en hoe je die kunt inzetten. Dan kun je op internet terugvinden wat Assen allemaal te bieden heeft", zegt Witkamp.Daarnaast wil de nieuwe nachtburgemeester workshops gaan organiseren voor ondernemers, waar ze tips krijgen over klantenbinding. Ook leren ze daar hoe ze hun klanten beter via internet kunnen bedienen.De plannen zijn nog niet concreet, maar Witkamp laat weten er de komende twee jaar druk mee bezig te zullen gaan.