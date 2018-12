Deel dit artikel:













Ongeluk met meerdere auto's bij Assen-Zuid, file opgelost Op de A28 staat een file (Foto: Persbureau Meter/archief)

Op de A28 tussen de afritten Assen-West en Westerbork is een ongeluk met meerdere auto's gebeurd. Daardoor ontstond een lange file.

Volgens automobilisten die langs het ongeluk zijn gereden, zijn zeven of acht auto's op elkaar gebotst. Er ontstond een file van zo'n vijf kilometer, die op het hoogtepunt een vertraging van een half uur opleverde.



De file is inmiddels opgelost. Er is niet bekend over de oorzaak van het ongeluk.