Drents Museum: Geen zorgen na lage opkomst openingsdag Nubië

De nieuwe tentoonstelling van het Drents Museum heeft op de openingsdag ongeveer de helft minder bezoekers dan normaal getrokken. Desondanks maakt directeur Harry Tupan zich geen enkele zorgen.

Zo'n vijfhonderd mensen kwamen af op de tentoonstelling Nubië - Land van de Zwarte Farao's, terwijl dat er op een openingsdag normaal wel duizend zijn."Ik begrijp wel dat wanneer het halve Noorden onder de sneeuw ligt, mensen liever lekker thuis bij de kachel blijven zitten en een dagje museum overslaan. Onze doelgroep is ook wat ouder, dus ik ben er niet verbaasd over", zegt Tupan over het relatief lage bezoekersaantal.De tentoonstelling over farao's uit Nubië, het gebied dat nu Soedan is, heeft een wat andere presentatie dan de sprookjesachtige expositie over Iran. Het 'piramidelandschap' oogt wat strakker dan de sfeervolle bazaar van de vorige tentoonstelling. "Je moet niet twee keer achter elkaar dezelfde sfeer neerzetten. Deze tentoonstelling vraagt om veel minder decor en meer inzoomen op de voorwerpen", vertelt Tupan.De tentoonstelling over Nubië is nog tot en met juni te zien in het Drents Museum. Er zijn ruim driehonderd voorwerpen te bekijken uit de collectie van het Museum of Fine Arts in het Amerikaanse Boston.