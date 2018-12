Deel dit artikel:













Progressief Westerveld wil 'glasvezelbermen' inzaaien met bloemen Zo zouden de bermen er in Westerveld uit moeten zien volgens Progressief Westerveld (foto archief RTV Drenthe)

Progressief Westerveld wil dat de bermen waarin is gegraven vanwege de aanleg van glasvezel, worden ingezaaid met een bloemenmengsel. Daar is nu de kans voor. Bovendien wordt de biodiversiteit daarmee vergroot, volgens de partij.

Geschreven door Andries Ophof

In Westerveld wordt op dit moment in het gebied buiten de dorpen flink gegraven om kilometers glasvezelkabel aan te leggen. Dat wordt gedaan door Delta Rijssen Glasvezel en KPN. De bodem is al omgewoeld. De partij wil graag dat er een Drents bloemenmengsel wordt ingezaaid.



Drents bloemenmengsel

Dat is een mengsel van bloemen die van oudsher in Drenthe voor komen, sterk zijn en lang bloeien. Het bloemenmengsel trekt vogels, vlinders, bijen en andere insecten aan. Progressief Westerveld vraagt de gemeente wel snel te zijn met een besluit. Anders nemen de grassen weer de overhand.



Tot op heden worden de bermen na het graven opnieuw met gras ingezaaid. De aannemer zou volgens Progressief Westerveld de bloemen kunnen zaaien. En anders zouden vrijwilligers dat moeten doen.



Verantwoordelijk wethouder Henk Doeven ziet wel wat in het idee van Progressief Westerveld. Hij kijkt of het gemeentelijk beleid kan worden om op plekken waar bermen zijn afgegraven een bloemenmengsel in te zaaien.