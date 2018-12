Deel dit artikel:













Eenzame ouderen op stap naar Atlas Theater: 'We nemen een drempel weg' Directeur Machteld van der Werf van het Atlas Theater ging samen met de eenzame ouderen naar de voorstelling Evita (foto: RTV Drenthe)

Stichting Vier het Leven neemt ouderen mee op stap naar het Atlas Theater. De stichting die al actief was in de rest van de provincie, bezoekt nu ook met de ouderen het theater in Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Steeds meer mensen weten de stichting te vinden", vertelt regiocoördinator Monique Bodegom. "In Assen zitten we soms met een groep van achttien ouderen."



Afgelopen zondag gingen de ouderen voor 't eerst in Emmen bij het Atlas Theater op bezoek. Joop Fluit (82) werd persoonlijk door directeur Machteld van der Werf bij huis opgehaald. "Een eer. Het is zo leuk om met de stichting op pad te gaan. Je wordt thuis opgehaald, krijgt een drankje en bekijkt de voorstelling, wat wil je nog meer."



"We merken dat veel mensen de drempel heel hoog vinden om alleen naar het theater te gaan", zegt Van der Werf. "Dus dan is Vier het Leven een heel mooie manier."



'Alleen is maar alleen'

Fluit zijn vrouw overleed elf jaar geleden. "En nu ben ik alleen. Je kan natuurlijk wel alleen uit eten gaan of iets, maar dan ben je ook maar alleen", zegt hij. "Daarom vind ik het fantastisch dat Vier het Leven zoiets doet. Ik wil nog veel vaker mee."



"Wij nemen op deze manier een drempel weg bij mensen, die niet graag alleen op stap gaan", zegt regiocoördinator Monique Bodegom van de stichting. "We zien heel mooie contacten ontstaan, ook onderling tussen de ouderen. Dat is prachtig."



Vlieg hoopt dat meer mensen zich melden bij de stichting. "Zodat meer ouderen meegaan. Dat is gezellig. Ik denk dat veel mensen nog niet weten dat dit kan."



Evita

De ouderen in Emmen bezochten de musical Evita, over het leven van de Argentijnse Eva Perón. "Het was fantastisch. Ik heb hem tien jaar geleden al eens gezien, het was nu nog mooier", zegt Nelleke Bijveld, die ook mee was. "En ik ben blij dat ik op deze manier naar het theater kan, anders was dat niet mogelijk."