Cao-strijd distributiewerkers Jumbo Beilen gaat verder bij de rechter Medewerkers van Jumbo verzamelden zich bij de rechtbank in 's-Hertogenbosch (foto: Omroep Brabant)

Medewerkers van zes distributiecentra van supermarktketen Jumbo voeren vandaag actie in 's-Hertogenbosch tegen de nieuwe arbeidsvoorwaarden. In de Brabantse hoofdstad dient een rechtszaak van FNV en CNV tegen Jumbo over onder meer het breken van het stakingsrecht.





Nieuwe arbeidsvoorwaarden

De stakers zijn niet blij met de eigen regeling voor de arbeidsvoorwaarden (avr). Zij zeggen dat de nieuwe regeling aan hen wordt opgedrongen en ze willen een cao die met de vakbonden is afgesloten. Een meerderheid van de medewerkers van de supermarkt stemde in mei nog voor die regeling, in plaats van een nieuwe cao.



Jumbo zette de vakbonden



Uitzendkrachten

In de rechtszaal gaat het er vandaag om of Jumbo bewust heeft acties van stakers heeft gedwarsboomd. De vakbonden zeggen dat de supermarkt tijdens de staking uitzendkrachten heeft ingezet, zodat het werk door kon blijven gaan.



