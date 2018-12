OM: Boekhouding buurtvereniging Bargermeer in orde

In de wijk Bargermeer is het al een tijd onrustig. In april werd het voormalig bestuur door middel van een ledenvergadering afgezet. Destijds is er een interim-bestuur gekozen. Beide voorzitters van zowel het afgezette bestuur als het interim-bestuur hebben al jaren ruzie, er is veel onderhuidse spanning in de wijk. Het buurthuis werd een tijdlang bezet door actievoerders, die wilden dat de activiteiten daar weer opgepakt zouden worden.