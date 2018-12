Restaurant De Loohoeve krijgt Michelinster

Drenthe heeft er een derde restaurant bij met een Michelinster. Marleen en Jeroen Brouwer van De Loohoeve in Schoonloo hebben in Amsterdam te horen gekregen dat ze het komende jaar een ster mogen voeren.

Het restaurant was al een paar jaar een kanshebber. Ze hebben altijd de ambitie gehad om een ster te krijgen. En dat is nu gelukt. Of het dan een nadeel is om in Drenthe te zitten met je bedrijf? Volgens Jeroen Brouwer niet. "Het heeft voor- en nadelen. We zitten op een prachtige plek. Als je op een bepaald niveau kookt, dan komen de gasten vanzelf", zei hij op het podium bij de uitreiking van de sterren in het DeLaMartheater in Amsterdam.Eerder deze maand werd Marleen Brouwer bij de GaultMillau-gids verkozen tot Gastvrouw van het Jaar.De Groene Lantaarn in Zuidwolde houdt zijn twee Michelinsterren en De Vlindertuin in Zuidlaren houdt er één. De Groene Lantaarn vertrekt volgend jaar uit Drenthe. Het restaurant heeft een nieuwe locatie gevonden in Staphorst.