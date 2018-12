Deel dit artikel:













Seksclub Pretty Women heropent als Nachtclub Wonderland Het pand van Pretty Women werd gesloten door de gemeente (Foto: Google Streetview)

De voormalige seksclub Pretty Women in Emmen gaat weer open. Er is een nieuwe eigenaar, die de naam van de club verandert in Nachtclub Wonderland.

Pretty Women werd vorig jaar gesloten door de gemeente. Er was volgens de gemeente te weinig toezicht op de structuur van het bedrijf. Zo was niet duidelijk wie er de dagelijkse leiding had.



Huur opgezegd

Eigenaar en enig aandeelhouder Martin Knecht poogde de zaak te heropenen. Na een half jaar kreeg hij een vergunning, maar kort daarvoor had Knecht de huur opgezegd. Hij wilde niet meer in onzekerheid zitten.



Nieuwe eigenaar Ben Kerkhoff zegt dat de club een flinke make-over heeft gekregen. "De heropening is het einde van een slechte geschiedenis. Het lijkt nu niet meer op een bordeel vanbinnen, maar meer op een echte nachtclub", zegt Kerkhoff.



Aanstaande zaterdag gaan de deuren van de nieuwe club open.