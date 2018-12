Toekomst jonge vluchtelingen Jade nog onzeker

Het is nog onzeker of zeventig jonge vluchtelingen van de Jade-groep kunnen blijven waar ze wonen. Nu delen van de zorggroep failliet zijn, dreigen de kinderen overgeplaatst te worden naar andere locaties in Nederland.

Vorige week werd bekend dat Jade AMV (Drenthe), Jade Noord (Groningen en Friesland) en Jade Flevo failliet verklaard zijn. Oorzaak is het mislopen van de aanbesteding van de opvang van de vluchtelingen.Curator Henk Ruis van Advocatenpraktijk Ruis & Veldhuis uit Meppel heeft de 46 medewerkers inmiddels ontslagen. Nu gaat hij bezig met de toekomst van de panden, waarin de alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv's) worden opgevangen. "Er zijn in totaal acht partijen die de aanbesteding hebben gekregen. Bij hen moeten de vluchtelingen worden herplaatst", zegt Ruis.Mocht één van die andere aanbieders de panden die Jade huurde niet overnemen, dan zullen de kinderen overgeplaatst worden naar andere plaatsen in Nederland. "In Flevoland is bijvoorbeeld geen aanbieder. Ik heb begrepen dat er kinderen vanuit Lelystad naar Maastricht worden overgeplaatst", aldus Ruis.In het Noorden heeft stichting Elker de aanbesteding gekregen. Woordvoerder Geanda Prozee laat weten dat er nog gesproken wordt over eventuele overname van panden van Jade. "Je wil mensen het liefst in de regio houden. Dat gaat misschien wel gebeuren, maar daar kan in nu nog niets over zeggen. Daar is het nog te vroeg voor", zegt Prozee.