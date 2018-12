Ron Jans stopt volgend jaar bij FC Groningen

VOETBAL - Manager technische zaken Ron Jans van FC Groningen is bezig aan zijn laatste seizoen. "Ik had ook gehoopt meer positiefs te bereiken", zegt de inwoner van Tynaarlo.

"Ik ben er in anderhalf jaar tijd achter gekomen dat ik meer een stúúrder dan een bèstuurder ben", zegt hij op de website van FC Groningen."Voor mezelf heb ik er alles aan gedaan om een goede technisch manager te zijn voor de club en dat zal ik ook blijven doen. Maar uiteindelijk voelde ik me niet meer senang genoeg in deze baan."Algemeen directeur Hans Nijland: "Wij zijn ervan overtuigd dat Ron zich tot die tijd vol overgave blijft inzetten voor de belangen van de club. Dat heeft hij als langstzittende trainer in de clubgeschiedenis gedaan en nu ook als technisch manager", meldt RTV Noord.Jans nam in de zomer van 2017 het stokje over van Peter Jeltema. Eerder was hij trainer bij FC Groningen.staat momenteel op een teleurstellende zestiende plaats. Afgelopen zondag verloor de ploeg nog in eigen huis van FC Emmen