Cel- en werkstraf voor zwaaien met knuppel en koevoet in 2e Exloërmond

Dat het die vroege zomeravond op 6 augustus in de Anne de Vriesstraat in 2e Exloërmond een bedreigende situatie was, dat geloofde de rechter vanmiddag wel. Zij legde een 48-jarige inwoner van die plaats een werkstraf van 30 uur op, omdat hij die avond zwaaide met een koevoet.

De man moest samen met zijn 29-jarige zoon uit Valthermond voor de rechter verschijnen voor openlijke geweldpleging. De vader verscheen niet, die voelde zich niet lekker. De zoon kwam wel.



Koevoet en knuppel

De 29-jarige Valthermonder en zijn vader wilden die avond verhaal halen bij een andere familie in die straat. Het was een serieuze zaak, zo liet de vader met de koevoet weten. Zijn zoon nam een knuppel ter hand. Daarop kwam de politie ter plaatse.



De rechter miste een rapport van de agenten waarin werd beschreven wat er precies was gebeurd. De rechter had te weinig aanwijzingen om de mannen te veroordelen voor de openlijke geweldpleging, zoals op hun dagvaarding stond. De mannen werden van dat feit vrijgesproken.



Bedreigende situatie

Dat de mannen dreigden met een koevoet en een knuppel, dat stond voor de rechter wel vast. Er waren camerabeelden, waarop dat was te zien. "Het moet een bedreigende situatie zijn geweest, dat zeer zeker”, zei de rechter.



Alleen, de beschuldiging van bedreiging stond alleen bij de vader op de ten laste legging. Alleen hij kreeg daarom een veroordeling. Hij kreeg een werkstraf en daar bovenop een voorwaardelijke celstraf van twee weken.