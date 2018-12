Deel dit artikel:













Auto over de kop op A37 bij Nieuwlande De auto schoot van de snelweg in de bosjes (Foto: Persbureau Meter) Twee auto's botsten op elkaar (Foto: Persbureau Meter)

Op de A37 bij Nieuwlande is vanmiddag een auto over de kop geslagen. De bestuurder is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De auto botste op de snelweg met een andere wagen en raakte van de weg. In de berm vloog de auto een klein bos in, waar hij tot stilstand kwam. De bestuurder kon zelf uit de auto komen.



De bestuurder van de andere auto is ongedeerd gebleven.