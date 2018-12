Deel dit artikel:













Gemeente Assen steunt noodlijdend Kerstvolleybal Het KVT krijgt van de gemeente Assen een eenmalige bijdrage van 6.000 euro (foto: archief RTV Drenthe)

Het jaarlijkse Kerstvolleybaltoernooi in Assen krijgt een eenmalige subsidie van 6.000 euro van de gemeente Assen. De organisatie is in financiële problemen gekomen door het wegvallen van scholengemeenschap Vincent van Gogh als partner.

Eind deze maand wordt voor de 69e keer dit toernooi gehouden in vijf sporthallen. Zo'n duizend volleyballers uit heel Nederland, maar ook uit landen als Duitsland, Italië en België, komen naar Assen.



Een groot deel van de deelnemende sporters overnachtte altijd in locatie Salland van het Vincent van Gogh. Dit jaar overnachten veel volleyballers in sporthal Olympus.