Sportcast #19: 'Gouden Dick' groeit in 'echte' derby

In deze Sportcast blikken verslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma terug op de sensationele 2-1 overwinning van FC Emmen tegen FC Groningen. En mag je nu derby zeggen, of juist niet? Feit is dat er meer Emmen-supporters (luidruchtig) aanwezig waren dan in de historische promotiewedstrijd tegen Sparta. Trainer Dick Lukkien was de gevierde man na afloop. Hoe belangrijk is de oefenmeester voor FC Emmen? Tactisch is hij in ieder geval beter dan zijn collega-trainer Danny Buijs, concluderen beide verslaggevers. En volgens Dijkhuizen en Posthuma is FC Emmen hard op weg om zich te handhaven. Verder aandacht voor de vijfde nederlaag op rij van DOS'46 en blikken we vooruit op het zaalvoetbal, want het Protos Weering-toernooi staat weer voor de deur.

Gasten

René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)



Presentatie

Leo Wassing



