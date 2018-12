Directie Fokker krijgt kale kerstboom van stakend personeel

Zo'n 200 metaalwerkers van het bedrijf Fokker leggen vandaag opnieuw het werk neer voor een betere metalektro-cao, die geldt voor zo'n 150.000 metaalwerkers. De vakbondsleden kwamen vanochtend samen in een tent voor Fokker in Hoogeveen.

Onderdeel van de staking is het overhandigen van een kale kerstboom aan de directie. "Een kerstakkoord zou mooi zijn voor de metaalwerkers. Omdat die er nog niet is, bieden de Fokker-werknemers hun werkgever een kale kerstboom aan. De werkgevers, georganiseerd in de FME, moeten toch een keer over de brug komen met de cao", zegt Marijke Eggengoor, bestuurder FNV Metaal.De vakbonden eisen een toekomstbestendige cao, met een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent met een vloer van duizend euro. Ook willen ze goede voorstellen waarmee werknemers hun werk en privé kunnen combineren. Ook willen de bonden een zogenoemd generatiepact en maatregelen om duurzame inzetbaarheid van de metaalwerkers te vergroten.Gerard van der Molen, bestuurder CNV Vakmensen: "Alle betrokken partijen staan te springen om een nieuwe cao af te spreken. Alleen de werkgeversvereniging FME doet er alles aan om een akkoord te dwarsbomen. Het lijkt erop dat de ego’s van enkele FME-leden belangrijker worden gevonden dan het afsluiten van een fatsoenlijke cao."De metaalsector staakte 6 december en de week daarvoor ook al. Toen ontstond er ophef vanwege het gebruik van luchtbuksen