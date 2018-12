Supermarkteigenaar Zuidlaren sleept gemeente voor de rechter

De Albert Heijn in Zuidlaren sleept de gemeente Tynaarlo voor de rechter. Dat laat de advocaat van supermarkteigenaar Hans Hendrikse weten.

Hendrikse en de gemeente liggen al jaren in de clinch over de komst van een supermarkt naar het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve in het dorp. In Zuidlaren is al lange tijd onduidelijkheid over de invulling van dat braakliggende terrein.Hendrikse wil daar een tijdelijke supermarkt bouwen, omdat zijn huidige supermarkt te klein is. Tynaarlo ging daarin mee en verstrekte drie jaar geleden een vergunning. Ondertussen staat er nog altijd geen tijdelijke supermarkt en is er inmiddels een afspraak gemaakt met twee extra, permanente, supermarkten die zich daar willen vestigen. Volgens de gemeente is een tijdelijke dus niet meer nodig.Dit is tegen het zere been van Hendrikse. Hij nam een advocaat in de arm. Zijn advocaat sommeerde Tynaarlo om mee te werken aan een tijdelijke supermarkt. Maar de gemeente bleef bij haar standpunt. Ook wilde de gemeente niet meewerken aan mediation , iets dat de gemeenteraad van Tynaarlo wel wilde.Voor Hendrikse is nu de maat vol en spant hij een kort geding aan. Via de rechter probeert hij nu onder meer af te dwingen dat de gemeente de grond alsnog aan hem verhuurt. Hendrikse en de gemeente Tynaarlo staan op 17 januari tegenover elkaar.De gemeente Tynaarlo laat weten de dagvaarding te bestuderen en wil verder niet reageren.