Pedersen met overmacht 'man of the match' tegen FC Groningen Pedersen werd gekozen tot man of the match tegen FC Groningen

VOETBAL - Nicklas Pedersen had maar een kwartiertje nodig om zich te kronen tot matchwinner tegen FC Groningen. Het leverde hem ook nog eens de titel 'man of the match' op. Hij kreeg op onze site liefst 62 procent van alle stemmen.





Bekijk hieronder de resultaten:





Tussenstand Bartjes Bruine Bonen Bokaal:

Tussenstand Bartjes Bruine Bonen Bokaal:

Kjell Scherpen blijft koploper in de tussenstand om de Bartjes Bruine Bonen Bokaal. De doelman heeft inmiddels 59 punten. Op plek 2 staat Anco Jansen met 46 en dan volgt Glenn Bijl met 29 punten. Op de tweede plek eindigde Kjell Scherpen die met twee cruciale reddingen voor rust een belangrijk aandeel had in de uiteindelijke zege en plek 3 was voor Tim Siekman, die de assist gaf op de winnende treffer.