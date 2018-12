Deel dit artikel:













Westerveld eert 'bovennormale' Bertus Klomp Bertus Klomp krijgt de erepenning voor zijn inzet als vrijwilliger bij verschillende organisaties in Uffelte (foto: gemeente Westerveld)

Hij is de supervrijwilliger zoals elke vereniging er een wenst. Daarom is Bertus Klomp verrast met de erepenning van de gemeente Westerveld.

De 65-jarige Klomp is al sinds 1968 actief als vrijwilliger in zijn dorp. "Zijn inzet als vrijwilliger voor een aantal organisaties en het dorp is bovennormaal", aldus de gemeente.



Klomp begon in 1968 als bestuurslid van jeugdorganisatie HippieJeugd in zijn dorp. Daarna was hij onder meer bestuurslid en vrijwilliger bij de Uffelter Feestcomissie, Voetbalvereniging Uffelte, het Uffelter kerkje en bij toneelvereniging Labbedoeris.



Tegenwoordig is Klomp nog altijd actief voorzitter en lid van het Mannenkoor Uffelte.